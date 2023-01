Cinc anys de l'Obreria de Sant Sebastià

L'Obreria de Sant Sebastià va néixer fa cinc anys amb l'objectiu de dinamitzar la festa de les Confraries. Anys abans, Orgull Llonguet i la Confraria de Sant Sebastià havien iniciat, cada un a la seva manera, accions diverses per tal de fer que les celebracions del patró de Palma tenguessin un caire més popular i actiu.

Poc a poc anava creixent el nombre de participants, augmentant de manera exponencial el nombre de confraries a Palma. Fa quatre anys es va celebrar el primer encontre de confraries organitzat per l'Obreria, incorporant el ritual en què el Braç i la Pesta es troben i ballen en una explosió de festa i emoció. El segon any la trobada va ser encara més emotiva, amb alguns nous ingredients i varen vèncer el mal temps que va dur el temporal Glòria.

Ara, després d'una aturada forçosa de dos anys per la pandèmia, l'Obreria de Sant Sebastià reprèn els actes. Durant aquests dos anys, i amb ànim de donar continuïtat a l'Obreria, han aconseguit recuperar el repic de campanes festiu que indica l'inici de les festes del patró (aquest repic havia desaparegut segles enrere). El primer any sonaren a la Seu i el segon s'hi sumaren les cinc parròquies majors de Palma.

Enguany, les confraries es tornen a reunir el 19 de gener i la ciutat s'omplirà de mocadors de colors, de festa i d'emoció. Cada confraria celebrarà el seu dinar de germanor, a més d'altres actes que han anat organitzant de manera individual o col·lectiva. A partir a les 17.30 h es podran reunir a la plaça Llorenç Bisbal, on hi haurà festa i bauxa fins a les 19 h, moment en què es farà una aturada solemne per a escoltar el repic de campanes i acte seguit s'iniciarà el ritual del Braç i la Pesta, moment àlgid i emotiu de la festa de confraries. A partir d'aquí la festa continuarà a la plaça mateix o allà on cada confraria l'hagi organitzada.