Una gran porta xinesa al carrer Nuredduna commemorarà l'Any Nou Xinès a Palma

L'associació de xinesos de les Illes Balears, ACHINIB, ha presentat aquest dimarts les activitats previstes a Palma per a celebrar l'arribada de l'Any Nou Xinès que serà el diumenge 29 de gener. Serà al carrer Nuredduna a partir de les 10 del matí.

Davant la data important per a la comunitat xinesa, els organitzadors de l'entrada de l'Any Nou Xinès han comptat amb el suport de la patronal PIMEM. La federació de la petita i mitjana empresa de Mallorca s'ha compromès a difondre entre els seus comerços de Palma la celebració d'aquest nou any dedicat al conill d'aigua.

A partir del 21 de gener ja es podrà veure una gran porta xinesa i així les Balears es converteixen en la primera comunitat de l'Estat a inaugurar aquesta gran porta de benvinguda, que quedarà exposada al carrer Nuredduna, confrontant amb les Avingudes. Aquesta porta desmuntable, que es podrà veure fins al 5 de febrer, simbolitza l'entrada al barri i a l'Any Nou Xinès. El president d'ACHINIB, Fang-Ji, ha assegurat que aquesta porta «representa la multiculturalitat i que, quan es creua, et pots trobar a qualsevol lloc del món. La nostra idea és promocionar la pluralitat cultural perquè l'entenem com a riquesa».

D'altra banda, i segons ha explicat Xiao, responsable de comerços a ACHINIB, entre les activitats previstes per al dia 29 hi ha «el dibuix amb sucre fos, activitats amb pinzell per a escriure els noms, jocs tradicionals xinesos per a donar la benvinguda al nou any i sobretot menjar xinès». A més d'aquestes activitats s'espera una desfilada on participaran diferents cultures.