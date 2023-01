L'Ajuntament de Palma declara d'interès públic municipal l'Encontre de Confraries i la Revolta Llongueta

La regidora de Participació Ciutadana i Govern Interior, Clàudia Costa, i Lluís Mas, en representació de l'Obreria de Sant Sebastià, han presentat aquest dimarts el programa d'activitats populars alternatives que organitzen diferents col·lectius de ciutat amb motiu de les festes patronals de Sant Sebastià 2023.

«Aquest circuit alternatiu a les festes institucionals és també motiu d'orgull per a nosaltres», ha dit la regidora Clàudia Costa, qui ha agraït la feina «de les entitats que dinamitzen la ciutat. Al darrere hi ha moltes persones i moviments que ajuden a construir aquesta festa major amb sentiment de pertinença».

Per part de l'Ajuntament es declaren d'interès públic municipal les activitats festives proposades, això són la Revolta Llongueta organitzada pel col·lectiu Orgull Llonguet i l'Encontre de Confraries de l'Obrador de Sant Sebastià.

«Aquesta declaració permet que la festa es pugui desenvolupar amb una major afluència de públic», ha explicat Lluís Mas, en representació de l'Obrador, «ja que suposa que l'Ajuntament aporta el pla d'autoprotecció, servei d'ambulàncies, banys químics... tot el suport logístic que escau per poder dur a terme una celebració d'aquestes característiques».

Encontre Confraries

Fa prop de deu anys que l'Obrador de Sant Sebastià va començar a organitzar aquesta celebració que ha esdevingut ja un punt de trobada de nombroses persones per aquestes dates.

El 19 de gener a partir de les 17 h la plaça Llorenç Bisbal acollirà una trobada de totes les confraries de Sant Sebastià. Actualment, hi ha comptabilitzades més d’una quarantena de confraries de la ciutat. Les confraries es reuneixen aquest dia, de manera particular, a dinars de germanor per a celebrar la Revetla del patró de la ciutat.

L’horabaixa, algunes d'elles, es desplacen a aquest indret on té lloc el ritual del braç de Sant Sebastià amb la pesta.

La vetlada estarà amenitzada per un grup musical que actuarà en directe, així com per punxadiscs. La bauxa està prevista que es perllongui fins a les 2 de la matinada.

Revolta Llongueta

La Revolta Llongueta és una proposta que neix anys enrere del col·lectiu Orgull Llonguet i que enguany celebra la seva novena edició. Es divideix en quatre grans actes: l'inici de festa i pregó, la cercavila, la bastida i la fi de festa.

L'inici de festa és una reunió que es fa el 19 de gener a les 23 h als carrers dels caputxins, davant la Bodega Bellver, on es crida als caparrots perquè venguin a donar el sus a la festa. Allà mateix es fa el pregó i la crida dels caparrots i del Drac de na Coca, i l'inici de música i de la cercavila que recorrerà el carrer Unió, Sant Jaume, plaça de Santa Magdalena, carrer del Jardí Botànic, el costat de la Sang i la Rambla, a ritme de xaranga.

Després d'això apareix la bastida i es dona pas a la música amb el punxadiscs. Començarà la marxa fins a la plaça Weiler. Allà es farà el final de festa amb música i ball de caparrots.

A banda de tot això, els programes d'actes de l’Obrador de Sant Sebastià, les diferents confraries i d'Orgull Llonguet incorporen tot un seguit de propostes alternatives per aquests dies de festa.