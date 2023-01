Son Reus va atendre 3.676 animals el 2022

El centre sanitari municipal de protecció animal de Palma, Son Reus, va atendre un total de 3.676 animals durant el passat any 2022, dels quals 1.032 varen ser cans i 860, moixos.

Així ho ha donat a conèixer el regidor de Medi Ambient i Benestar Animal, Ramon Perpinyà, a la presentació aquest dimarts, a la roda de premsa del balanç i novetats de la gestió de Son Reus el 2022.

El centre va atendre el 2022 un total de 3.676 animals i, malgrat el lleuger increment en relació als anys 2020 i 2021, cal destacar que la major part d’aquests animals surten en poc temps: el 93% dels cans i el 72% dels moixos són recuperats per les seves famílies o són adoptats.

Una de les grans fites assolides al llarg dels darrers set anys ha estat el sacrifici zero dels cans que arriben al centre i, la novetat de 2022, ha estat assolir aquesta fita importantíssima del sacrifici zero també per als moixos.