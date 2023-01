Neix el Sindicat de l'Habitatge de Palma

Aquest divendres s'ha anunciat la constitució del Sindicat de l'Habitatge de Palma. L'entitat neix a partir del ja existent sindicat de l'habitatge que tenia incidència sobre els barris perifèrics de la capital mallorquina, ara amb ànim de trascendir sobre tota la ciutat.

El sindicat neix amb l'objectiu explícit de «fer front als propietaris i defensar-nos com a classe treballadora», una clara mostra del seu posicionament com a sindicat de classe, amb intensions més enllà de la mera defensa de l'habitatge digne. Relacionen la recent reforma del Codi Penal, que enforteix les penes pels delictes de desordres públics, la inflació generalitzada, «la criminalització del moviment okupa» i la lògica acumulativa de les elits del sector turístic com «mostres de l'ofensiva burgesa» en defensa d'uns «beneficis a costa del nostre patiment».

El sindicat es presenta als seus potencials afiliats com una eina per a canalitzar la lluita contra els denonaments i la defensa del dret a l'habitatge digne. Té per objectius, a part d'això, la consolidació d'una comunitat amb consciència pròpia i de formació jurídica per les persones afectades.