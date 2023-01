Obert el període d'inscripció als cursos del Servei d'Educació de Persones Adultes de Palma

L'Àrea d'Educació de l'Ajuntament de Palma, encapçalada pel regidor Llorenç Carrió, ha obert aquest dilluns el període d'inscripció dels cursos del Servei d'Educació de Persones Adultes. Carrió ha destacat que, per aquest curs 2022-23, «s'han diversificat les estratègies i metodologies de treball per tal de garantir una millor atenció a la ciutadania».



El període d'inscripció per als cursos, que s'iniciaran el pròxim mes de febrer, tancarà el dia 19 de gener. Amb la intenció de descentralitzar l'oferta presencial, es faran cursos a diferents barris (Son Gotleu, Pere Garau, Es Rafal, S'Arenal, El Terreno, Son Ferriol, Sant Agustí, Son Cladera...) i s'utilitzen, a més dels centres PalmaFormació Son Malferit i PalmaFormació Mercat Camp Redó, altres espais com Instituts i Casals de Barri.



L'oferta del present curs escolar està integrada per: