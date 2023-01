L'Oficina Antidesnonaments de Palma confirma que el 61% dels titulars dels expedients de l'any 2022 són dones

La regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, i el director d'Habitatge i Gerent del Patronat Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris, Josep Rigo, han presentat aquest dimarts les dades de l'Oficina Antidesnonaments (OAD) corresponents a l'any 2022.

Segons les dades recollides per l'Oficina, la ràtio de suspensions de desnonaments és del 60%. Dels 720 expedients oberts en el darrer any se n'han aconseguit aturar 477, i Truyol ha remarcat que aquesta xifra és molt alta, tenim en compte que l'OAD no té competències directes per poder aturar cap desnonament.

La regidora ha tornat a reclamar al Govern espanyol «una Llei de l'Habitatge que doni més eines als ajuntaments, com poder regular els preus o augmentar les obligacions dels grans tenidors, i així poder lluitar contra situacions que amenacen el dret a una llar digna dels ciutadans i ciutadanes de Palma». Truyol ha afegit que, davant d'un moment difícil per la inflació, esperen «que l'Ajuntament de Palma no es quedi sol en la lluita per garantir un dret constitucional com el de l'habitatge».

La tendència del nombre d'expedients oberts per any ha anat discretament a la baixa —a excepció del 2020—, fet que des de l'Ajuntament atribueixen a «l'efectivitat de les mesures tipus 'escut social' tant estatals, autonòmiques com municipals».

2017: 801 expedients

2018: 721 expedients

2019: 686 expedients

2020: 1.030 expedients

2021: 729 expedients

2022: 720 expedients

Truyol també ha denunciat que les entitats bancàries propietàries d'habitatges implicats —a excepció de CaixaBank— no respecten el codi de bones pràctiques que es va signar a escala estatal, negant la possibilitat dels contractes socials.

Les dades confirmen que la majoria dels titulars dels expedients són dones (61% dels expedients) i que les unitats de convivència més vulnerables són les de les parelles amb fills (28% del total).