Palma renova el compromís amb l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí i la iniciativa Vacances en Pau

El regidor de Justícia Social, Feminisme i LGTBI+ de l'Ajuntament de Palma, Alberto Jarabo, i la presidenta de l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears, Catalina Rosselló, han signat aquest dilluns un conveni de col·laboració per tal de contribuir a les despeses per al desenvolupament del projecte Vacances en Pau 2023. Es tracta d'una iniciativa d'acollida d'infants sahrauís durant l'estiu, que té com a objectiu fonamental contribuir a la millora de la salut dels infants sahrauís dels campaments de refugiats de Tindouf (Algèria), garantint una assistència sanitària adequada als infants i sensibilitzant la ciutadania envers la causa sahrauí i la seva realitat actual.

Per a l'any 2023, l'entitat ha elaborat un projecte per un import de 66.640 euros, per al qual el consistori aporta la quantia de 15.000 euros, que suposa un 22,5% del cost total del projecte. La part subvencionada per l'Ajuntament correspon a les despeses del personal per a dur a terme les tasques de planificació, organització, mediació i coordinació de les activitats planificades en el marc del projecte, així com les despeses del funcionament, material i subministraments no inventariables.

Vacances en Pau és un projecte cofinançat entre la Direcció General de Cooperació i l'Ajuntament de Palma, a través del qual prop d'una cinquantena d'infants de 8 i 9 anys, procedents dels campaments de refugiats de Tindouf, venen a passar dos mesos a les Balears. L’objectiu és duplicar la xifra d’infants l’estiu que ve.

El conveni, que va ser signat electrònicament el passat 29 de desembre, s'ha ratificat aquest dilluns a l'Ajuntament de Palma mitjançant la signatura simbòlica del document.

Per al regidor de l'àrea, Alberto Jarabo, suposa «donar suport, un any més, a l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí i, concretament, recuperar un programa que permet que molts de nins i nines puguin gaudir d'unes vacances a les Illes, defugint de la seva realitat al campament de refugiats en el que viuen». El regidor ha afegit des de l'Ajuntament «volem fer una crida a la solidaritat de totes aquelles famílies que vulguin acollir aquest estiu a través del programa Vacances en Pau, una iniciativa que duu més de trenta anys donant oportunitats a molts d'infants».

La presidenta de l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les illes Balears, Catalina Rosselló, ha agraït aquest Conveni, del qual ha dit «suposa que disposem de suport per a poder dur endavant aquest projecte que ajuda a pal·liar les mancances que tenen els infants als camps de refugiats». Rosselló ha afegit que «és per a ells també una oportunitat de conèixer altres cultures i idiomes, però també una manera de fer revisions mèdiques per a detectar possibles malalties».