Els Reis d'Orient arriben a Ciutat: horaris, recorregut i operatiu de trànsit per a la cavalcada

El pròxim dijous 5 de gener els Reis d'Orient arribaran al Moll Vell de Palma a les 18 hores a bord d'un vaixell. A la seva arribada al Port seran rebuts per les autoritats i posteriorment faran un parlament dirigint-se als nins i nines palmesans.

A continuació, Melcior, Gaspar i Baltasar començaran el seu recorregut per l'Avinguda d'Antoni Maura, continuaran pel passeig del Born, la plaça del Rei Joan Carles I, el carrer de la Unió, la Rambla, el carrer del Baró de Pinopar, l'Avinguda d'Alemanya, la Via Roma, el carrer del Bisbe Campins, el carrer de Rubén Dario, el Passeig de Mallorca, l'Avinguda de Jaume III i finalment la plaça del Rei Joan Carles I. La cavalcada finalitzarà al Casal Solleric, on els tres reis saludaran des de la balconada.



Els talls de trànsit per tal de garantir el pas de les carrosses de les Majestats seran els següents:

13 hores: Tancament Avinguda Antoni Maura en ambdós sentits

14 hores: Tancament Passeig del Born en ambdós sentits (desviació cap al c. Unió)

14:30 hores: Tancament c. Unió i c. Riera en ambdós sentits (es permetrà el canvi de sentit a Rambles)

15:30 hores: Tancament Rambles en ambdós sentits

17 hores: Tancament Via Roma, c. Joaquina Botia, c. Santiago Russinyol , c. Bisbe Campins, c. Ruben Dario i Passeig Mallorca. Tancament Passeig Marítim direcció Porto Pi a l'alçada d'Avingudes (desviament del trànsit provinent de la MA-19 cap a Avingudes, trànsit d'Avingudes desviat cap a l'autovia de Llevant). Tancament Passeig Marítim direcció aeroport a l'alçada d'Avinguda Argentina (desviament del trànsit provinent de Porto Pi cap a Avinguda Argentina i trànsit d'Avinguda Argentina cap a Passeig Marítim direcció Porto Pi).

18 hores: Tancament d'Avinguda Alemanya direcció plaça Es Fortí a l' alçada de Camí de Jesús. Tancament d'Avinguda Portugal direcció plaça d'Espanya a l'alçada de plaça Es Fortí i del carrer Miquel dels Sants Oliver.

19 hores: Obertura del trànsit al Passeig Marítim en ambdós sentits

20 hores: Obertura del trànsit a Avingudes



Emaya realitzarà una neteja prèvia i posterior de tot el recorregut, i un dispositiu acompanyarà els cavalls durant la cavalcada.