Model de Ciutat reprèn el projecte del nou passeig de Son Sardina

La Regidoria de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat ha anunciat aquest dimarts l'inici del procés de tramitació de les obres per al nou passeig de Son Sardina, després de l'acord assolit a la Junta de Govern del passat 30 de desembre.

Segons han anunciat des de Cort, en els pròxims mesos es realitzaran els tràmits pertinents perquè les empreses interessades es presentin al concurs per executar les obres, que es calcula que durarán 4 mesos.

Neus Truyol ha valorat positivament aquest inici dels tràmits, i ha assegurat que «el nou passeig és una reivindicació justa i històrica dels veïnats de Son Sardina que servirà per a millorar la seva qualitat de vida».

Amb la pujada de la inflació i l'actualització dels preus dels materials, es preveu que el cost de les obres augmenti un 50% passant dels 315.000 euros prevists als 472.000 euros actualitzats. Han volgut recordar, a més, que en un període anterior el concurs va quedar desert per la pujada sobtada dels preus causada per la guerra d'Ucraïna.

Truyol ha explicat que el nou passeig «aposta pel respecte al caràcter rural de la barriada, que humanitzarà un entorn que ara ocupa el tràfic de vehicles». Ha afegit que la infraestructura del nou projecte urbanístic donarà més protagonisme a les persones, incloent-hi, a petició veïnal, passos de vianants elevats per a augmentar la seguretat.

Per concloure la presentació de l'inici del procés de tramitació, la regidora ha assegurat que des del seu departament volen «invertir no només al centre sinó també als pobles i barriades de la resta de la ciutat, amb projectes que serveixin per a fer de Palma un lloc on viure més humà, més sostenible i net per als seus veïnats».