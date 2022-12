En marxa la renovada BiciPalma

El batle de Palma, José Hila, el tinent de batle de Mobilitat Sostenible, Francesc Dalmau, i el gerent de l'SMAP, Pedro Manera, han presentat aquest dijous la nova BiciPalma a l'estació de la plaça del Rei Joan Carles I.

El projecte de renovació fou adjudicat a l'empresa Next Bike per un import de 2.991.220 euros. Les noves bicicletes de BiciPalma són un model Smart Bike 2.0 que en el cas del model elèctric compta amb una autonomia d'entre 60 i 80 quilòmetres.

«La transformació de Palma està en marxa i aquest n'és un exemple més», ha assegurat Hila, «començam amb una primera fase que correspon a les estacions antigues, però arribarem el mes de març a les 85 estacions». El batle ha recordat que la renovació de BiciPalma ha estat possible pels fons Next Generation i que «la ciutat s'està transformant per a ser més saludable i sostenible».

Dalmau, per la seva banda, ha explicat que aquesta renovació s'ha fet «en un temps rècord gràcies a la immensa tasca i compromís de tot l'equip de BiciPalma». El servei ha estat tancat 40 dies i des d'aquest dijous ja s'ha reprès el servei amb un nou sistema. Per ara, la nova BiciPalma disposa de 37 estacions operatives i la intenció, segons han declarat, és continuar sumant noves estacions fins a arribar a les 85 estacions planificades amb 930 bicicletes noves: 270 d'elèctriques i 660 de mecàniques.