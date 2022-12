Vianants Mallorca exigeix a Cort que acabi amb les autopistes urbanes a Palma

L'associació Vianants Mallorca ha exigit a l'Ajuntament de Palma que acabi «de manera immediata» amb les autopistes després de l'atropellament mortal succeït aquest dimecres davant la Catedral. L'entitat ha subratllat aquest divendres que si aquestes tragèdies ocorren és perquè es tracta d'infraestructures "potencialment homicides que malauradament acaben en una mort evitable".

D'aquesta manera, Vianants Mallorca ha defensat que s'implanti en tota la ciutat el límit de velocitat a 30 quilòmetres per hora, «sense excepcions». «Sabem que l'incivisme i la disciplina de molts conductors fan que aquesta limitació de velocitat no sigui suficient per a assegurar que els vianants quedin lliures de perill», han afirmat.

A més, han insistit que s'ha de facilitar els encreuaments dels vianants «ampliant els temps de semàfors per a travessar el carrer sense haver de quedar-se esperant en la mitjana». En definitiva, han apel·lat a Cort perquè la reforma del Passeig Marítim tingui en compte aquest tipus de mesures i s'actuï en altres carrers per a evitar els accidents mortals.