El Parlament aprova sis esmenes de Més per Menorca als pressuposts de Medi Ambient i d'Afers Socials

El ple del Parlament ha aprovat, aquest dimecres, sis esmenes parcials als pressupostos de les conselleries de Medi Ambient i Territori i Assumptes Socials i Esports per a 2023 presentades per Més per Menorca i secundades pels grups parlamentaris del Pacte.

D'aquesta manera, els menorquinistas i els grups del Pacte han acordat una partida inicial de 15.000 euros per a la redacció del projecte de la depuradora des Mercadal, dels 6,6 milions que els dos diputats de la formació sol·licitaven per a pressupostar ja tota la depuradora. També s'incrementa en 20.500 euros la transferència al Consell de Menorca per al programa d'educació ambiental, i una altra reforça amb 35.000 euros la xarxa ICTIB de custòdia del territori.

En la secció d'Assumptes Socials i Esports, s'ha acordat destinar 200.000 euros a un nou centre per a persones amb discapacitat a Ciutadella en concepte de contribució del Govern. Altrament, s'ha habilitat una partida d'un milió d'euros per a foment de l'emprenedoria entre el jovent, una tercera que implica una transferència de 150.000 euros a l'Ajuntament de Ciutadella per a la reforma del geriàtric.

La resta d'esmenes presentades per Ciutadans, El PI i PP per als pressupostos de Medi Ambient i Assumptes Socials han estat rebutjades. Una vegada concloses les votacions, el debat ha continuat entorn dels pressupostos de Salut i Consum. La jornada seguirà amb Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, i acabarà amb Agricultura, Pesca i Alimentació