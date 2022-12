[VÍDEO] Neus Truyol: «Farem del Lluís Sitjar un lloc de natura, felicitat i encontre»

La Regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Palma, Neus Truyol, ha celebrat amb un vídeo, fet públic a les seves xarxes, la compra dels terrenys de l'antic estadi Lluís Sitjar per part del consistori ciutadà.

«Un copropietari me va dir: 'm'encantaria que el meu net gaudís del futur parc del Lluís Sitjar, per això vull vendre'. Aquest esperit s'ha estès. Farem del Lluís Sitjar un lloc de natura, felicitat i encontre. Ho hem aconseguit, gràcies», amb aquest missatge, Truyol ha fet públic un vídeo on es veu com envia un missatge de veu a un dels copropietaris dels terrenys.

Aquesta mateixa setmana, l'Ajuntament de Palma ha anunciat la compra dels terrenys de l'antic estadi Lluís Sitjar després que els copropietaris hagin ofert el 78,5 per cent de les accions i, per tant, se supera el 60 per cent que s'havia fixat com a mínim per a fer-la efectiva.

En total, el Consistori ha comprat 523 de les 666 accions per valor de 10,2 milions d'euros, és a dir, 19.500 euros per cada títol. Sobre la resta d'accions que no s'han venut, es farà efectiva la seva compra al 100% l'any que ve.