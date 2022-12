El Consell de Capitalitat aprova una inversió directa per a Palma de 6 milions d'euros per a l'any 2023

El Consell de Capitalitat s'ha reunit aquest dilluns per aprovar els acords de capitalitat del Govern per l'any 2023. L'Ajuntament de Palma rebrà una aportació directa de gairebé 6 milions d'euros per executar millores a Ciutat, a la que se li sumen 2,5 milions d'euros que dipositarà el Consell de Mallorca segons l'establert el passat mes de maig. A part de la inversió directa, l'acord contempla inversions per valor de 17,8 milions d'euros per part del Govern en matèria de compensació.

José Hila, batle de Palma, ha afirmat que gràcies a les inversions de Capitalitat «Palma podrà continuar amb la transformació de la ciutat», apostant per actuacions en «habitatge, les persones majors, l'esport i els equipaments als barris». La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, ha destacat que la despesa territorialitzada a Palma en els Pressuposts Generals 2023 ascendeix a 193 milions d'euros, el que suposa un increment d'un 25 % respecte del 2022.

Els projectes que es finançaran mitjançant aquests 6 milions són:

L'adquisició de dos solars dels copropietaris del Lluís Sitjar: 2.585.000 euros. Amb aquesta inversió es podrà continuar amb la compra de la resta dels terrenys un cop assolit el 78,5 % dels títols.

L'ampliació i millora del parc públic d'habitatge: 630.000 euros.

El projecte d'urbanització del solar de l'IES de Son Ferriol: 550.000 euros.

L'adquisició d'un edifici per a crear un centre de dia de persones majors dependents a Sant Jordi per donar servei, també, a la primera zona de platja de Palma, Can Pastilla, La Ribera, s'Aranjassa i Es Pil·larí: 835.000 euros.

El Casal de barri d'Es Pil·larí: 750.000 euros.

Millora de la xarxa de Casals de Barri de Palma: 150.000 euros.

La Fundació Districte de Llevant: 150.000 euros.

Millora i condicionament del circuit de Motociclisme de Son Oms: 345.000 euros.

L'aportació que fa el Consell de Mallorca, per la seva part, es destinarà a la millora del Camí dels Reis per un import de 2.562.000 euros.

Pel que fa als doblers de les compensacions, es volen destinar a potenciar la construcció d'Habitatges de Protecció Oficial i als equipaments sanitaris:

Promoció 57 HPO a Es Molinar: 8.199.970 euros.

Obra a l'edifici el Carme: 5.548.016 euros.

Reposició Hospital Universitari Son Espases: 2.625.000 euros.

Equips alta tecnologia diagnòstica: 1.494.170 euros.

També s'ha aprovat un acord complementari pel qual es restitueix, amb fons propis, un total de 2,5 milions d'euros per a finançar el projecte de millora de l'enllumenat de la primera línia de la Platja de Palma, que formava part d'un projecte ITS-2019 suspès amb motiu de la Covid-19.