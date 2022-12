L'Ajuntament de Palma compra els terrenys de l'antic estadi Lluís Sitjar per valor de 10,2 milions d'euros

L'Ajuntament de Palma ha anunciat la compra dels terrenys de l'antic estadi Lluís Sitjar després que els copropietaris hagin ofert el 78,5 per cent de les accions i, per tant, se supera el 60 per cent que s'havia fixat com a mínim per a fer-la efectiva.

Així ho ha indicat en roda de premsa el batle de Palma, José Hila, que ha posat en valor que, al costat del Bosc de Bellver, serà un dels espais verds més grans de la ciutat, ja que entrant per Es Fortí, creuant el parc, es podrà sortir a General Riera.

«Fa molts anys que s'esperava aquesta compra per convertir-lo en un espai important per a la ciutat que, fins ara, estava buit; ampliam el parc de zona verda i, d'altra banda, aprofitam l'espai per dotar-lo d'equipaments públics per als barris de la zona, molt poblats i amb falta d'aquests equipaments», ha afegit el primer edil.

En total, el Consistori ha comprat 523 de les 666 accions per valor de 10,2 milions d'euros, és a dir, 19.500 euros per cada títol. Sobre la resta d'accions que no s'han venut, es farà efectiva la seva compra al 100% l'any que ve.