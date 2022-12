Delegació del Govern espanyol amenaça els veïns de Son Sardina i aquests responen: «Volen que callem i que guanyi la banca, però no tenim por»

Continuen les accions incomprensibles de la Delegació del Govern espanyol i de la policia espanyola. Incomprensibles si es parteix de la base que haurien de ser institucions dedicades a protegir els interessos de la ciutadania... però perfectament comprensibles si s'entén que, en realitat, defensen els interessos del poder econòmic.

Si durant la darrera concentració en defensa del Casal i la biblioteca del poble, la Delegació del Govern espanyol va enviar vuit agents de policia que varen identificar algun dels participants, aquesta setmana ha enviat una carta amb amenaces de sancions a l'Associació de Veïnats, que, de fet, no és l'associació que va convocar la concentració. fou cosa de la Taula d'entitats que reuneix a moltes organitzacions del poble.

Fonts de la Taula d'Entitats de Son Sardina, després d'haver fet pública la carta a través de les xarxes socials, afirmen que «qüestionar l'especulació de CaixaBank i reclamar serveis realment públics front de la deixadesa de l'Ajuntament, ens converteix en perillosos. Per què sinó la policia nacional amenaça amb sancions reivindicacions en defensa d'allò comú i no ho fa a altres concentracions no comunicades, com celebracions futbolístiques?

Volen que callem i que guanyi la banca, i l'Ajuntament serà el principal responsable pel seu silenci i manca de solucions. Però no tenim por: ja preparam la propera mobilització, tothom atent!»