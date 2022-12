L'Ajuntament de Palma nega mala praxi en el cas de les multes sense notificar

L'Ajuntament de Palma nega que existesqui una mala praxi en la notificació de les sancions que imposa l'administració local en exercici de les seves facultats. Així ho afirmà ahir en una reunió a representants de l'associació Stop Multes Sense Notificació, que havia iniciat recentment una campanya per denunciar-ho públicament.

La plataforma al·lega que l'empresa CI Postal, que té adjudicat el servei de notificació de les sancions als particulars, no ho fa correctament. Això provoca que l'interessat no tengui coneixement del procediment sancionador que se li ha iniciat i, per tant, hagi de patir un procés executiu, sovint consistent en embargaments i la imposició de recàrrecs, per no haver pagat a temps.

La reunió de l'entitat amb l'Ajuntament tenia per tema essencial exigir al consistori que posi remei a la situació i que en revertesqui els efectes. En concret, la plataforma reclama que es declari una mala praxi i que tots els procediments sancionadors incorrectament notificats es retrotreguin, a fi que els sancionats puguin satisfer els seus deutes sense uns recàrrecs que consideren injusts. També tenia per propòsit aconseguir la col·laboració del consistori en les accions penals que l'entitat vol emprendre contra l'empresa.

L'Ajuntament, per la seva banda, nega la mala praxi, i ha indicat en la reunió que donar aquest tractament preferent als sancionats seria injust per qui ha pagat a temps. Amb tot, la situació segueix estancada.