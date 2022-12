Arriba la segona edició del Cicle de Circ de Palma

L'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Palma ha presentat aquest dilluns dia 12 el Cicle de Circ 2022 amb «l'aposta per Can Ribas com un espai de permanent de creació circense molt vinculat a la part social d'aquesta disciplina artística», segons el tinent de batle de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera. Ha aprofitat per explicar que les obres de l'antiga fàbrica ja estan a punt d'acabar i el nou centre té prevista la seva obertura pel segon trimestre del 2023.

A l'acte de presentació al pati de Can Oms també hi ha assistit el coordinador general de Cultura, Miquel Àngel Contreras, que ha assegurat que «una de les singularitats del festival rau en el gran nombre d'espectacles que es faran de forma gratuïta a i a peu de carrer».

La programació s'ha elaborat conjuntament amb l'Associació de Professionals de Circ de les Illes Balears, i comptarà amb les actuacions de companyies de circ com Ploma, Mov i Ments i Curolles. El festival, que obrirà portes del 15 al 18 de desembre, oferirà un ampli ventall d'espectacles d'acrobàcia aèria, contorsionisme i malabars.