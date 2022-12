'Gira' de Tomàs Martínez per presentar el seu llibre sobre les neules de Nadal: 17 actes en 20 dies

Aquest mes de desembre, Tomàs Martínez farà una autèntica marató de presentacions del llibre 'Cada cosa a son temps i per Nadal, neules. Les neules. Notes per a l’estudi d’una tradició secular'. Des de dia 10 a dia 29 té prevists un total de 17 actes a 17 municipis de Mallorca.

Tomàs Martínez i Miró (Porreres, 1954) és mestre jubilat i investigador de la cultura popular. És coautor de Terres de llegendes, Les festes a les Illes i autor de Calendari Llorencí 2009, Pronòstic. Calendari per a la Mallorca del 2010 al 2016 i En Tià de sa Real. Notes per a l’estudi de la figura i l’obra de Sebastià Gelabert. Ara, Adia edicions, publica la seva darrera obra: 'Cada cosa a son temps i per Nadal, neules. Les neules. Notes per a l’estudi d’una tradició secular'.

L’obra està pensada per tal que la pugui gaudir qualsevol lector, però a la vegada és rigorosa i, a través de les notes a peu de pàgina i la bibliografia, ofereix a l’estudiós interessat les bases per poder aprofundir en el tema.

Aquest és el calendari d'actes: