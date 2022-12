A Nadal Batle

Deu anys després de la seva prematura mort, es continua recordant la figura de Nadal Batle, rector de la UIB, matemàtic, columnista de Diari de Balears, intel·lectual de gran formació humanista però, sobretot, home compromès amb el país i de fermes conviccions nacionalistes. Nadal Batle estimava amb passió aquesta terra i la seva gent. No volgué mai ser un home llunyà, de torre d'ivori. Al contrari d'això, era un pacífic però contundent i constant treballador al servei del seu poble. Les Balears són un país petit i en procés de construcció com a tal. Són també una comunitat que encara lluita per assolir la seva plena autoconsciència, un coneixement de nosaltres mateixos suficient per acarar el futur amb convicció. Per això, és tan important el record de Nadal Batle, un puntal de la dignitat del país que s'ha anat engrandint a mesura que han passat els anys de la seva mort. Les Balears necessiten guies capaços de situar-se per sobre de la dinàmica política diària, farcida de bregues i egoismes, i que es converteixin en illencs exemplars amb la seva tasca intel·lectual. És així com es pot avançar. Aquest país necessita lideratges morals, persones d'ampli reconeixement que assumeixin un paper de presència pública des de la seva aportació interprofessional i que s'aixequin per sobre de partidismes que impedeixen l'enteniment de tots els nacionalistes envers un nord comú que faci possible l'estructuració de l'autoorgull del país. L'exemple, la memòria, el llegat i l'empremta de Nadal Batle donaran fruits durant generacions si es recull el seu testimoni, si la seva obra i actitud no cauen dins l'oblit, si es pot mantenir viu el sentit del que signifiquen de bon de veres els conceptes pàtria i patriota.

Editorial publicat per Diari de Balears el 15 desembre 2007