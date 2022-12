Truyol: «Son Busquets serà un barri exemplar i sostenible amb habitatges i equipaments públics»

La regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, s’ha reunit amb Francisco Javier Martín Ramiro, Director General d'Habitatge i Sòl (MITMA), Fidel Vázquez, Director General del SEPES, Joan Riera, gerent d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma i Biel Horrach, director General d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma per a treballar en el futur de Son Busquets. La visita es realitzà el passat 1r de desembre, i s’emmarca dins el pla de treball que s'han fixat ambdues administracions per a avançar en el disseny del Pla Especial urbanístic que definirà el seu futur.

Truyol ha afirmat que «el disseny del futur Son Busquets es fonamenta en tres eixos clars: sostenibilitat, habitatges públics i assequibles i equipaments de qualitat». La regidora ha explicat la necessitat urgent de més habitatge públic i assequible a la ciutat als responsables del Govern de l'Estat. Així mateix, ha recordat que «hi ha una gran expectació social, moltes entitats i veïns estan molt interessades a reconvertir l'antic quarter militar en un barri amb habitatges, però també amb equipaments i una mobilitat sostenible i pacificada, recuperant part del patrimoni existent. Son Busquets ha de ser un exemple d'un barri modern i proper, però també amb memòria del que ha estat».

En aquest sentit, Martín ha afirmat que «al Ministeri tenim Son Busquets entre les nostres prioritats, som conscients de la necessitat d'habitatge assequible i la sensibilitat social cap aquest indret». El director ha recordat que «es realitzarà una inversió econòmica i tècnica molt important per transformar un espai abandonat durant més de 20 anys en un barri amb vitalitat i serveis. Hem escoltat les demandes de Palma i les hi donam resposta».

El passat mes de setembre es va signar un protocol de col·laboració entre el Ministeri de Defensa i el ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per a formalitzar la compra-venda del sòl a través de l'entitat SEPES; un punt d'inflexió que permet la continuïtat de la titularitat pública, i tramitar els procediments urbanístics necessaris per a fer realitat un nou barri dins Palma.

Els eixos fonamentals de Son Busquets són: la creació de més de 800 habitatges assequibles, equipaments públics diversos, entorn verd i recuperar part del patrimoni arquitectònic de l'antic quarter. «Un projecte ambiciós, il·lusionant i social, que posa les persones i les seves necessitats al centre», ha comentat Truyol. Mentre, Martín apuntava que «estam a les fases preliminars d'un projecte molt important, Palma es mereix aquesta forta inversió, en ser un territori insular amb sobrepoblació».

Durant la visita a Son Busquets s'ha constatat l'interès patrimonial i d'arbrat de certs elements, al mateix temps com el potencial per a acollir un nou barri sostenible, ben connectat i a escala humana. «Ens posam a treballar cooperativament, Ministeri i Ajuntament, per a fer realitat un somni, una reivindicació històrica dels veïns. Palma s'ho mereix», ha conclòs Truyol.