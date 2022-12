El Pi de Palma reclama serveis municipals i el manteniment del casal de barri de Son Sardina

El nucli local d'El Pi a la capital ha reclamat l'ampliació de serveis municipals al barri de Son Sardina i que no tanqui el casal del barri, actualment ubicat a un local propietat d'una entitat bancària que amenaça amb fer-lo tancar. Considera la formació que els barris perifèrics estan desatesos i que és «ben hora que l’Ajuntament tengui cura de tots els veïnats de ciutat, i no només d’alguns del centre», afirmen.

La reclamació concorda amb les reivindicacions de diverses entitats del barri, que en preparen més per les properes setmanes. L'argument principal, segons afirma El Pi, és que Son Sardina «es veuria àmpliament beneficiat d’un casal en condicions que podria servir també d’oficina d’atenció ciutadana, de manera que els veïnats no s’haguessin de desplaçar a Son Pacs per fer els seus tràmits». A més, la formació política critica que l'ajuntament planegi la contstrucció de nous habitatges, que els veïns no volen, mentre en negligeix les necessitats reals.