El Tribunal aixeca les mesures cautelars als dos únics acusats del cas Cursach

El Tribunal del cas Cursach ha decretat aquest dijous, 1r de desembre, l'aixecament de les mesures cautelars que tenien els policies locals Gabriel Mayol i Josep Mayans, els dos únics encausats que restaven del cas Cursach.

Després que es considerés que no hi ha prou prova o signe incriminatori per a mantenir l'acusació a la gran majoria de processats, entre ells Bartolomé Cursach i Tolo Sbert, director general del Grupo Cursach, l'única acusació que restava era la de l'advocat de l'acusació particular de Sa Trobada, que demanava dos anys de presó als agents per delictes de coacció. La Sala ha considerat que no és necessari mantenir les mesures cautelars a Mayol i Mayans, ja que no existeix risc de fuga.