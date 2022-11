'Tots som tu': La professora de La Salle perseguida rep el suport unànime dels seus companys

El comitè d’empresa del centre educatiu La Salle de Palma s'ha reunit aquest dilluns per a tractar l’assetjament que està patint des del cap de setmana la professora de Llengua. Reunió que ha desembocat en un comunicat on els representants dels treballadors condemnen el «linxament mediàtic» al qual ha estat sotmesa la professora i la reconeixen com una «professional excepcional».

'Tots som tu', el comunicat

«En relació amb els esdeveniments tan lamentables que varen començar el passat divendres 25 de novembre, el comitè d'empresa en nom dels treballadors de La Salle de Palma volem fer les consideracions següents:

1. Tots els docents sentim com a nostre el dolor que ha patit una professora del centre aquests dies arran del linxament mediàtic al qual ha estat sotmesa. Reconeixem la nostra companya com a una professional excepcional que imparteix les assignatures de Llengua Catalana i Literatura i Llatí amb rigorositat i criteris científics. Manifestam que sempre ha tengut el màxim respecte cap als alumnes, tot mostrant sempre un perfil humà encomiable, com a professora i, especialment, com a tutora. Volem, així mateix, reconèixer l'agraïment que han mostrat moltíssims d'alumnes i exalumnes cap a ella. No es poden entendre els darrers devuit anys del nostre centre sense la contribució professional i humana de la nostra companya.

2. Els treballadors d'aquest centre condemnam enèrgicament l'agressió mediàtica que ha sofert la professora en alguns mitjans de comunicació i a les xarxes socials. Ens genera un rebuig indescriptible que s'hagin fet públiques fotografies seves per fer d'ella un blanc mediàtic. Ens produeix un fàstic nauseabund que hagi rebut amenaces de mort. Condemnam tots aquells que han creat i coordinat una trama d'abast estatal amb la finalitat de fer de la professora un blanc contra el qual disparaven els sectors radicalitzats de la societat.

3. Finalment, rebutjam la manipulació informativa que alguns mitjans agitadors i molts d'usuaris de xarxes socials alguns pares d'alumnes d'aquest centre― han duit a terme, sense contrastar la informació, argumentant de forma fal·laciosa i esbiaixada i, sobretot, sense tenir en compte la versió de la professora, com tampoc de la resta de docents que hi eren presents en el moment dels esdeveniments. Perquè creiem en l'educació basada en valors, lliure i tolerant, el comitè d'empresa en representació dels treballadors de La Salle de Palma signam aquest manifest.»