El Govern llança la campanya «Sou grans», per fomentar la participació i posar en valor el voluntariat a edats madures

La Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica del Govern inaugura una campanya de sensibilització per remarcar la feina que fa la gent gran al món del voluntariat i fomentar la seva participació. L'any passat, el GOB va dedicar la Setmana del Voluntariat a reconèixer la tasca dels més joves, i enguany volen apreciar la feina dels voluntaris més grans, per animar-los a participar, o continuar participant, en les diferents iniciatives de voluntariat desplegades a les Illes.



La directora general de Participació, Transparència i Voluntariat del Govern balear, Marina Crespí, ha explicat que el voluntariat ajuda a combatre la solitud no desitjada de la gent gran i que, a més de rompre l'aïllament, també els ajuda «a recuperar l'autoestima, a sentir-se actius en la societat i establir relacions socials i vincles intergeneracionals». Per tal de donar a conèixer les diferents possibilitats que ofereix el món del voluntariat, al llarg de tota la setmana la Direcció General distribuirà pòsters i calendaris en centres de majors, parcs, col·legis i altres infraestructures i espais on hi ha una important afluència de gent gran arreu de les quatre Illes.