'Podem acabar amb la violència de gènere?' a l'Espai SusCultura

Aquest dissabte, 26 de novembre, a les 11.30 hores i a l'espai SusCultura l'associació Homes per la Igualtat - Mallorca convoca el segon dels actes al voltant del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Erradicació de la Violència contra les Dones, amb una conversa entre Lourdes Duran, periodista i escriptora, i Jaume Pla Forteza, inspector de policia local jubilat i articulista.

Al llarg d'aquesta conversa es revisaran els protocols i les estratègies de protecció cap a les dones que pateixen violència masclista, especialment des de la perspectiva policial. Són suficients aquestes mesures de protecció? Què ha fallat quan una dona és finalment assassinada per la seva parella o company sentimental? Hi ha prou coordinació, entre les policies locals, autonòmiques i estatals a l'hora d'abordar aquesta problemàtica? Aquestes i altres qüestions seran les protagonistes d'aquesta interessant tertúlia que estarà amenitzada musicalment per la formació jazzística Ensemble B.

En el transcurs de l'acte les persones assistents podran gaudir d'un vermut i alhora participar en el debat que s'obrirà per a respondre els dubtes que puguin sorgir al llarg de la sessió.

Homes per la Igualtat - Mallorca vol expressar així de nou la seva preocupació envers totes les dones que pateixen violència masclista i els seus fills, per tal que no caiguin en l'oblit i perquè les tenguem sempre ben presents a l'hora de defensar la igualtat de drets en tots els àmbits.