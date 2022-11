El Trambadia connectarà una vintena d’espais públics de Palma

Al llarg del seu recorregut, el Trambadia unirà més d’una vintena d’edificis públics d’interès per als ciutadans: nou centres d’educació pública (CEIP Escola Graduada, CEIP Alexandre Rosselló, CEIP Francesc de Borja Moll, CEIP Joan Miró, CEIP Camilo José Cela, IES Antoni Maura, CEIP Es Molinar, Escola Infantil Es Molinar i CEIP Coll d’en Rabassa), dos mercats municipals (mercat de l’Olivar i mercat de Llevant), quatre centres de salut (Centre de Salut Escola Graduada, Centre de Salut Emili Darder, Centre de Salut Coll d’en Rabassa i Centre de Salut Ca’n Pastilla), l’Institut Municipal de l’Esport, així com els Jutjats de sa Gerreria, el Palau de Congressos, el Museu Krekovic i la futura seu de l’Orquestra Simfònica, entre d’altres.

Així ho han traslladat aquests dies els responsables de mobilitat del Govern i l’Ajuntament de Palma en un seguit de reunions mantengudes amb associacions de mares i pares vinculades a les barriades directament afectades pel traçat.

L’arribada del Trambadia és vista com una oportunitat per a «impulsar rutes per a vianants a barriades com el Coll d’en Rabassa, una reivindicació dels veïns de fa temps; així com per millorar les rutes a peu que fan els infants i joves fins als col·legis i instituts respectius. Connectar escoles és una de les millores més valorades, així com la possibilitat de guanyar espais per a vianants i ciclistes, alhora que es reduirà la densitat del trànsit actual».

Més de 60.000 visites a trambadia.org

Mentre continuen en marxa les reunions sectorials per a acostar el projecte del Trambadia a les barriades i sectors directament afectats, els ciutadans disposen d’una altra eina per obtenir informació: l’espai web trambadia.org.

El web conté tota la informació del futur tramvia de la zona de Palma. Es pot veure tot el recorregut i consultar amb detall el seu pas pels diferents barris. També s’hi pot trobar l'enllaç directe a tota la documentació del tramvia, inclòs el projecte bàsic.

Des de la presentació del projecte, ja són 12.279 persones les que s'han interessat pel tramvia i han consultat el nou web trambadia.org, amb un total de 60.707 visites.

En aquests moments està obert el període d'exposició pública del Tram I, entre Plaça Espanya i Aeroport, que conclou el pròxim 13 de desembre. D’aquí la importància d’apropar la informació als futurs usuaris perquè puguin conèixer-la de primera mà i tenguin l'oportunitat de participar en la definició del nou servei.