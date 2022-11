Cort nomenarà Antoni Maria Alcover i Sureda Fill Il·lustre de Palma

L'equip de Govern municipal proposarà al Ple ordinari de novembre, previst per al dia 24, la convocatòria del Jurat d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Palma per tal d'aprovar la proposta de nomenament d’Antoni Maria Alcover i Sureda com a Fill Il·lustre de Palma. A més, es presentarà la concessió de les Medalles d'Or de la Ciutat a Naüm, Ses Oblates, Joan Carles Llop i Juan Antònia Horrach i Moyà a títol pòstum.

L'equip de govern municipal ha destacat que la proposta per al nomenament del fill il·lustre i les cinc medalles, que seran lliurades el proper 31 de desembre durant els actes de la Festa de l'Estendard, «neixen del consens obtingut entre totes les forces polítiques amb representació al Ple de l'Ajuntament».

Antoni Maria Alcover i Sureda: (Manacor, Balears, 1862 -Palma 1932) va ser un religiós, escriptor modernista, professor, lingüista, folklorista i publicista. De família pagesa, de tradició carlina, el 1877 entrà al seminari de Palma. De bon començament, s’interessà també per la literatura i la llengua catalanes. És cèlebre la seva tasca de recollida de cançons populars i redactà, amb el pseudònim de Jordi des Racó, unes narracions dialectals recollides a les Contarelles (primera edició, 1885; segona edició refosa i ampliada, 1915), i, sobretot, destacà pel seu ric Aplec de rondaies mallorquines, aparegut en nombrosos volums a partir del 1896, que s’ha convertit en el llibre més llegit a Mallorca i amb el qual moltes generacions d’infants han après a llegir en català. El 1900 va emprendre l’Obra del Diccionari, que donà lloc al Diccionari català-valencià-balear, editat des del 1926 amb la col·laboració de Francesc de Borja Moll.

Naüm: és un projecte Socioeducatiu sense ànim de lucre situa a la barriada de Son Roca de Palma. Es caracteritzen per promoure la inclusió social i el creixement integral de nins/nines, adolescents, joves i les seves famílies, mitjançant una metodologia proactiva i participativa, amb l’objectiu d’aconseguir la plena inclusió d’aquests col·lectius en els àmbits sociolaboral, socioeducatiu, sociocultural, sociosanitari i psicosocial del territori, fent front a les situacions de vulnerabilitat i exclusió social que pateixen, amb una actitud crítica, apoderada i encoratjadora.

Ses Oblates: en realitat són les Franciscanes Filles de La Misericòrdia, ordre fundada per Mariano i María Josefa Ribas de Pina el 1856, conegudes com a ses oblates pel color del seu hàbit. La seva tasca es centra en un compromís, a favor de la justícia, amb les dones que exerceixen prostitució i viuen situacions d’exclusió. Col·laboren activament en el Casal Petit de Palma

José Carlos Llop: (Palma, 1956) escriptor mallorquí. Ha conreat diversos gèneres, des de la poesia a la novel·la. Les seues dues últimes obres narratives fins avui són Paris suite: 1940 (2007), novel·la d'un obscur episodi en la vida de l'escriptor César González Ruano i La ciudad sumergida (2010), un recorregut literari pels llocs emblemàtics de Palma.

És col·laborador de diversos diaris espanyols, entre ells ABC, El País i Diari de Mallorca. Ha traduït al castellà al Premi Nobel de Literatura Derek Walcott, Llorenç Villalonga, Josep Melià, Patrick Modiano i Biel Mesquida Amengual. Part de la seva obra ha estat traduïda al francès, i el 2008 va rebre el Prix Écureuil de Littérature Étrangére.

Juan Antònio Horrach i Moyà: (Palma 1970- Toulouse 2022 ) A títol pòstum. Copropietari de HM Hotels i reconegut galerista d'art. Va ser el fundador de la Galeria Horrach, que compta amb un espai al carrer Catalunya i un altre a la Plaça de la Drassana. A tots dos llocs, l'empresari va aconseguir reunir nombrosos creadors illenc. Horrach era a més de galerista, un apassionat de la cultura en general. Sempre actiu en totes les cites culturals, va impulsar la Nit de l’Art participant-hi cada any.