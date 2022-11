Palma organitza una dotzena d'actes per a commemorar el 25N

El regidor de Justícia Social, Feminisme i LGTBI+, Alberto Jarabo, i la directora general de l'àrea, Meritxell Esquirol, han presentat el programa d'actes que ha organitzat la seva àrea amb motiu de la celebració del Dia Internacional contra les Violències Masclistes que es commemora el pròxim 25 de novembre.

Les activitats arrancaran dimarts que ve amb la projecció de 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' al Teatre Municipal Mar i Terra i es perllongaran durant deu dies. En total hi ha prop d'una dotzena de propostes entre les quals trobem tres tallers, dues projeccions, diferents propostes informatives i de sensibilització i una manifestació nocturna.

L'acció de sensibilització 'Fugint de la violència masclista' que duran a terme divendres 25 al parc de les Estacions les dones del programa de refugiats de la Creu Roja de les Illes Balears, posarà el punt final al recull d'activitats amb les quals el consistori vol afegir-se a la denúncia de les violències que s'exerceixen sobre les dones arreu del món, reclamant polítiques a tots els països que contribueixin a la seva erradicació.

'#JoNoLaToler!' és el lema d’enguany amb el qual se cerca la implicació i col·laboració de tota la ciutadania davant situacions que es puguin reproduir al nostre entorn.

Les activitats són fruit de la feina dels tècnics de l’àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI+, altres institucions i agents socials com l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Palma, el Consell de Mallorca, l’Escola Oficial d’Idiomes de Palma, Venus sense cànon, Creu Roja Illes Balears, l’Associació de Veïns de la Soledat Nova, l’IES Ramon Llull, la Fundació Natzaret, les dones 'La veu del barri', l’Assemblea de Cooperació per la Pau, Enginyeria sense Fronteres i 'Viu s’Arenal, fem pinya'.

Cal recordar que el 25N va néixer del moviment feminista llatinoamericà l'any 1981, per a recordar la data en què foren assassinades, dècades abans, les tres germanes Mirabal (Patria, Minerva i María Teresa) a la República Dominicana. L'any 1999 l'Assemblea General de les Nacions Unides va declarar aquesta data Dia Internacional afegint-la al seu calendari de celebracions.