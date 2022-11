Denuncien que les rampes d'accés als busos de l'EMT no funcionen

Un usuari de l'EMT de Palma ha denunciat a través de les seves xarxes socials que les rampes d'accés als busos no funcionen. En concret, la dona comenta en el seu compte de Twitter que l'autobús número 100 de la línia 14 el passat 8 de novembre a les 18.30 hores, a l'aturada de Son Llàtzer, la rampa no va funcionar i no va poder accedir el vehicle.

La piulada assegura que no és la primera vegada que passa i menciona directament a l'Ajuntament de Palma i l'EMT Palma per tal de cercar un remei a aquesta situació.