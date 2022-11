Taula rodona: banca ètica, cooperatives de crèdit i assegurances ètiques

Aquest dimecres, 9 de novembre, a les 19 hores, a l'espai Suscultura que gestiona la Cooperativa Corda i Poal, al carrer Miquel Capllonch 33 de Palma, es desenvoluparà una jornada per conèixer diferents serveis que són competitius però al mateix temps mantenen el seu compromís per aconseguir una societat més sostenible i èticament més humana, on les persones són el més important.

Tot ho podreu conèixer a través d'una Taula Rodona que moderarà el professor i Sociòleg de la Universitat de les Illes Balears en David Abril, acompanyat d'un berenar per a tots els assistents.

A la Taula hi haura tres entitats compromeses amb els valors ètics i solidaris, per una banda la Cooperativa de Treball Associat Arç, una de les patrocinadores d'aquest esdeveniment, una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’economia social i solidària, el món associatiu i les energies renovables que apostem per la gestió integral d’assegurances ètiques i solidàries a través dels serveis de consultoria i corredoria, que tenen el compromís d'invertir només en projectes de contingut social i ambiental i, a la vegada, faciliten l’accés al crèdit a col·lectius que tradicionalment n’han estat exclosos. Són la primera corredoria d’assegurances d’Europa que disposa de la certificació EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance) de qualitat de la gestió ètica i solidària.

Altra entitat a escoltar és Colonya Caixa Pollença una de les dues caixes d'estalvi del sistema financer espanyol que han sobreviscut, que aposta des del seus inicis quan l'any 1880 el fundador en Guillem Cifre de Colonya ja a Pollença oferia productes financers amb l'objectiu de crear una utilitat de caràcter social per a l'entorn que li envolta, anant més enllà de la cerca del benefici econòmic.

Així, es proposen que els estalvis dels ciutadans i emprenedors, part d'ells es puguin destinar com instruments financers necessaris per a ajudar a resoldre problemes socials i mediambientals, contribuint així a una societat més justa i sostenible, tot dins un clima de transparència i implicant a entitats que formen el Comitè Ètic, creat per Caixa Colonya per resoldre necessitats i propostes de persones o entitats que tenen dificultats financeres.

Finalment es podrà conèixer la cooperativa de crèdit Coop 57, una eina financera al servei dels seus socis i sòcies i al servei de la transformació social en un marc de solidaritat i ajuda mútua. Apostant perquè les entitats, grups, col·lectius i persones sòcies que treballen per a aquesta transformació social seran les que podran incidir a modificar la realitat cap a escenaris més justos, inclusius, solidaris, equitatius i sostenibles.

La taula rodona està oberta a tota la ciutadania que podrà demanar tots els dubtes que li ofereixen aquest tipus d'economia més social i solidària.