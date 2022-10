Torna la Ruta del Llonguet amb més d'una trentena de forns i pastisseries

Més d'una trentena de forns i pastisseries participen enguany a la Ruta del Llonguet que organitza l'Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears. La iniciativa tindrà lloc entre el 19 d'octubre i el 14 de desembre. El preu de la promoció de llonguet i beguda aquest any serà de 3,75€. Cada establiment informarà els clients dels tipus d'entrepans i begudes que inclou la promoció.

Aquest dimarts s'ha presentat la iniciativa al Quiosc de PalmaActiva amb l'assistència del regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Jordi Vilà; el gerent de l'Associació de Forners i Pastissers, Pep Magraner; el director general de Comerç de l'Ajuntament, Miguel Carranza; el director general de Comerç del Govern, Miguel Piñol; i la directora de l'Institut d'Innovació Empresarial (IDI) Mariona Luis.

Pep Magraner, gerent de l'Associació de Forners i Pastissers, ha destacat que aquesta iniciativa va néixer per posar en valor aquest tipus de pa com a element d'identitat de Palma i per donar a conèixer els forns i pastisseries de Ciutat entre les persones consumidores. Segons Magraner, aquesta ruta és una activitat ja consolidada i en part s'ha aconseguit l'objectiu d'augmentar la producció i consum d'aquest panet de Palma: alguns forns de Ciutat ja en fan entre 500 i 600 cada dia, i des de 2016 s'ha multiplicat per 20 la quantitat de llonguets que es fan cada dia.

Jordi Vilà, regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, ha expressat la seva satisfacció perquè l'Associació de Forners i Pastissers torni a posar en marxa aquesta activitat que ha aconseguit unir una activitat artesanal amb un factor cultural i gastronòmic que identifica a Palma: «És una iniciativa que ha demostrat que ja és madura, acceptada i esperada ja per la ciutadania».

El director general de Comerç, Miquel Piñol, ha agraït «a l'Associació de Forners i Pastissers i a l'Ajuntament de Palma l'organització de la Ruta del Lloguet com a activitat de foment de consum del pa tradicional i de dinamització del sector de la forneria». Piñol ha recordat el suport de l'IDI i de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica a la Ruta mitjançant l'app de Pa d'Aquí, que ofereix el llistat dels forns participants.