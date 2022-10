El Bisbat de Mallorca estrena una exposició que commemora la vida i obra de Costa i Llobera

Aquest dimarts, 18 d’octubre, a les 19 h, el Bisbat de Mallorca inaugura l’exposició temporal 'Renaixença, Poesia i Fe', una exposició comissariada per Pere Salas i Margalida Cànaves, que commemora la vida i obra de Miquel Costa i Llobera, amb motiu del centenari de la seva mort.

L’exposició estarà disponible al Museu d'Art Sacre de Mallorca fins el 10 de desembre.

Un any dedicat a Costa i Llobera

El passat 16 d’octubre va fer cent anys que Miquel Costa i Llobera, prevere, moria a la trona de l’Església de les Carmelites Descalces, mentre predicava el sermó del tridu en ocasió del tercer centenari de la canonització de Santa Teresa de Jesús.

La Postulació de la Causa del Servent de Déu, la Parròquia de Pollença i el Bisbat, concretament la Vicaria Episcopal de Patrimoni, han volgut celebrar aquest esdeveniment centenari amb un any dedicat a aprofundir la figura del prevere poeta i 'sant'.

L’any centenari, el va obrir el Sr. Bisbe de Mallorca a l’església parroquial de Pollença, el 16 d’octubre de l’any passat, amb una celebració de l’Eucaristia; i el mateix Sr. Bisbe l’ha conclós el passat dia 16 d’octubre d’enguany també amb una celebració de l’Eucaristia a l’església de les Carmelites Descalces.

«Durant aquest any s’han celebrat diversos actes per tal d’aprofundir, valorar i donar a conèixer la personalitat del Servent de Déu, i la celebració d’aquest any ha suscitat interès per conèixer el Servent de Déu, i encara està prevista la celebració de diversos actes que es donaran a conèixer oportunament», remarca el Bisbat.