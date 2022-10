S’inaugura la sala medieval de Can Balaguer

Coincidint amb la inauguració del festival Open House Palma, aquest dilluns s'ha inaugurat la sala medieval de Can Balaguer, amb la qual es completa el recorregut de l’exposició permanent del centre.

Open House Palma és el major festival d'arquitectura i portes obertes de Palma. Durant un cap de setmana a l'any obren al públic més de 70 edificis i espais, habitualment tancats o ocults a la ciutadania, de manera gratuïta, i que tenen com a denominador comú ser els millors exemples d'arquitectura i disseny de Palma.

El tinent debatle de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, ha manifestat que «la inauguració d’aquesta sala dins el marc d’Open House posa de manifest l’aposta per la preservació cultural i patrimonial que fa l’Ajuntament de Palma».

Quan es varen realitzar les obres de rehabilitació de Can Balaguer, finalitzades el 2016, a l’interior dels murs de la cantonada nord-est de la propietat varen aparèixer unes restes de pintures murals datades al segle XIV, és a dir, d'època medieval. Aquestes restes ens donen informació sobre les construccions anteriors a l’edifici barroc construït a partir de 1699.

Una vegada ja obert al públic l’edifici es varen iniciar les obres de rehabilitació d’aquesta sala. El projecte va anar a càrrec dels arquitectes Se Duch, Flores & Prats, els quals, juntament amb Francisco Pizà, ja s’havien responsabilitzat al seu moment de la rehabilitació de l’edifici. Per a la realització d’aquests treballs vàrem comptar amb la supervisió de l’arqueòloga municipal Magdalena Riera Frau.

Per als continguts de la museïtzació de l’espai es va comanar l’estudi corresponent al Grup de Recerca Estudis Medievals de la UIB. Gràcies a la catedràtica Tina sabater i les historiadores i professores de la UIB Magdalena Cerdà i Antonia Juan Vicens, ara tenim una informació el més exacta possible dels orígens medievals de la propietat on avui es troba Can Balaguer. Els textos de sala realitzats per aquestes historiadores es completen amb informació sobre les característiques bàsiques de les cases medievals de Palma. Aquest treball s’inscriu dins el projecte I+D+i 'La casa medieval. Materiales para su estudio en Mallorca'.

Amb la museïtzació d’aquesta sala es vol donar a conèixer aquests orígens i els elements més característics de l’arquitectura domèstica medieval, motiu pel qual s’hi han inclòs peces procedents d’altres immobles pertanyents a col·leccions particulars.

Des de la Regidoria de Cultura agraeixen especialment el préstec per a aquesta sala de les peces, uns elements o fragments d’elements arquitectònics procedents de cases medievals de la ciutat amb els quals ens podem fer una idea de la riquesa ornamental d’aquests edificis.

Per la seva part, la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, ha manifestat que l'Open House és «un esdeveniment que valora el patrimoni arquitectònic de Palma i només des d’aquest tipus d’estima es pot construir una ciutat millor». De fet, Truyol ha declarat que «aquesta mirada compartida entre Open House i Model de Ciutat és la que ha fet que Palma hagi augmentat el seu catàleg patrimonial d’elements a protegir, aprovat noves normes ambientals o hagi apostat per la recuperació, d’espais degradats com Can Serra, les Cases de Son Ametler, l’antic Canòdrom, Son Busquets o l'antiga presó de Palma».