Quatre creuers fan escala aquest dilluns a Palma

Un total de quatre creuers fan escala a Palma aquest dilluns en un dia d'excepció del màxim de tres vaixells acordat entre el Govern i les navilieres.

Segons ha informat l'Autoritat Portuària de les Balears, en concret es tracta del 'MSC Virtuosa', 'Wonder of the Seas', 'Celebrity Beyond' i 'Silver moon', i tots ells sortiran de la ciutat a les 18.00 hores d'aquest dilluns.

En els primers vuit mesos de l'any, el port de Palma ha acollit un total de 820.677 creueristes, davant dels 1.500.635 del 2019, any previ a la pandèmia. A nivell autonòmic, les Balears han rebut fins a l'agost d'aquest any 1.051.181 passatgers, mentre que fa tres anys en varen ser 1.808.706.

Cal recordar que la limitació de creuers a Palma estableix que la ciutat només pugui rebre un total de tres vaixells al dia, i només un podrà tenir una capacitat superior als 5.000 passatgers.

No obstant això, enguany s'ha establert una sèrie d'excepcions, on poden atracar un màxim de quatre vaixells al port. Tot i això, el 2023 ja no hi haurà dies excepcionats, per la qual cosa no es podrà excedir el nombre de creuers per dia pactats.