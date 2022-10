ARCA organitza una visita històrica i cultural on la figura de la dona serà la protagonista de la història de Palma

ARCA, com entitat en defensa i difusió de patrimoni cultural, organitza per al proper dissabte, 8 d'octubre, a les 9.30 h, un recorregut embARCA't titulat: 'La dona com a protagonista a la història de Palma'.



Aquesta visita cultural serà dirigida per Joan Antoni Martínez Payeras, gestor cultural i divulgador.



Es tracta d'una visita històrica i cultural sobre el protagonisme de la dona pels carrers de la Palma antiga. Una difusió de dones que han aportat coneixements en diferents àmbits socioculturals, científics i/o pedagògics, així com la seva divulgació, formes de vida, emprenedories, lluites contra una societat adversa i la defensa de la seva ideologia o pensaments. Unes dones amb coratge com fou el cas de Santa Catalina Thomàs, Alberta Giménez, Maria Antònia Salvà, Aurora Picornell o Matilde Landa. El recorregut ens endinsarà en diferents èpoques de la nostra història, des del segle XV fins al segle XX.



Preu per a socis 5 euros; no socis: 8 euros. Punt de trobada: Seu d'ARCA. Carrer de Can Oliva, 10 baixos (Palma). Inscripcions a: arcainforma@arcapatrimoni.net