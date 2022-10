Palma cerca una entitat ciutadana per a l'encesa dels llums de Nadal

L'Ajuntament de Palma, a través de l'àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior, ha obert una convocatòria per a seleccionar l'entitat ciutadana que s'encarregarà de l'encesa dels llums de Nadal d'enguany.

L'acte d’encesa, que es farà el pròxim 19 de novembre a les 20 h a la plaça de la Reina, suposa l'acte inaugural de les festes de Nadal i s'emmarca en un conjunt d'espectacles que tenen la llum com a protagonista. Tradicionalment l’encesa és a càrrec d'una entitat per a posar així en valor la tasca de les entitats ciutadanes, com a motor del moviment social amb la seva tasca quotidiana.

El fil conductor d'enguany és el moviment, com analogia de recuperació i activació col·lectiva, especialment després dels darrers anys de restriccions per mor de la pandèmia de la Covid-19.

Poden presentar les seves candidatures totes aquelles entitats ciutadanes que ho desitgin. Per a fer-ho han d'estar inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes (RMEC), no tenir ànim de lucre, treballar en projectes o activitats que tenguin relació amb la infància o la joventut de Palma i no haver estat escollides prèviament per a encendre els llums de Nadal a la ciutat.

Els interessats poden presentar les seves propostes fins el 16 d'octubre a través del registre electrònic de l'Ajuntament de Palma. Juntament amb la sol·licitud hi han d'emplenar una breu exposició de motius, que posteriorment es publicarà al portal web de TufasPalma per a donar a conèixer a la ciutadania la seva tasca i per què pensen que han de ser triats per a protagonitzar l'encesa.

Una vegada rebudes totes les candidatures es farà una consulta ciutadana entre el 24 d'octubre i el 6 de novembre a través d'aquest portal de participació ciutadana, on es publicaran totes aquelles sol·licituds que compleixin els requisits.

La proposta més votada per la ciutadania serà la guanyadora, i, per tant, l'encarregada de l'encesa.