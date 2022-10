'Pere Garau molt més que Nuredduna' carrega de nou contra Cort: «No han volgut dialogar ni escoltar la gent»

La campanya 'Pere Garau molt més que Nuredduna', integrada per ARCA, Flipau amb Pere Garau i l'Associació de Comerciants del mercat de Pere Garau, ha tornat a carregar aquest dissabte contra el pla de l'Ajuntament de Palma per millorar la zona.

Les entitats s'han mostrat contundents «Nuredduna no és un eix cívic. Han fet un carrer per als vianants en el pitjor lloc de Pere Garau, provocant gentrificació i greuge comparatiu». Segons la plataforma «l'equip de govern de Cort ha donat l'esquena a la ciutadania més activa del barri, a més dels comerciants del mercat que demanàvem crear un eix cívic complet amb prioritat per als vianants i el transport públic. El que han fet, encara que vulguin fer creure el contrari, no és un eix cívic». «Aquesta inversió s'hauria d'haver repartit entre altres llocs de Pere Garau i hauria estat més just i democràtic, perquè a Nuredduna s'ha prohibit la participació real», han assenyalat.

Les entitats, que han afirmat que s'han inflat els sobrecostos del carrer de vianants, asseguren que «el nou paviment de Nuredduna és inapropiat. S'embruta amb molta facilitat i és molt difícil de mantenir». «En realitat, és un projecte inacabat», han defensat.

Així, segons 'Pere Garau molt més que Nuredduna', «Cort ha actuat contra l'interès general i el sentit comú. No ha volgut mantenir les línies de l'EMT per Nuredduna, el camí més curt, menys contaminant i menys costós per a la ciutat. Ha trencat l'equilibri del carrer Nicolau de Pacs, traslladant allí el trànsit. Ha desfigurat la plaça de les Columnes portant tot el trànsit a un costat i retallant voravies. Ha eliminat dos passos de vianants a la plaça, reduint els accessos per a vianants per a donar prioritat al trànsit de vehicles. Finalment, ha substituït el paviment de les voreres i vials de part de la plaça de les Columnes, que constituïen el millor paviment del tot el barri».

En definitiva, segons les entitats, «Cort no han volgut dialogar ni escoltar la gent. Han imposat la seva voluntat per a fer-se només una foto bonica i això no és motiu de celebració».