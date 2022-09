El Pi critica la «inoperància» dels fons Next Generation: «Encara no ha arribat ni un euro a les Balears»

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha criticat la «inoperància» i la «nul·la informació» que tenen tant els ajuntaments com les empreses sobre els fons Next Generation. «Fa mesos que el Govern s’ompl la boca amb l’arribada de doblers d’Europa, però encara no ha arribat ni un sol euro a les Balears», ha assegurat el president d’El Pi, Tolo Gili.

Gili, acompanyat del vicepresident de la formació i batle de Felanitx Jaume Monserrat, ha assegurat que els fons no arriben a les Balears. «Les empreses no saben res. El Govern no té un pla estratègic clar i les grans promeses d’un canvi de model econòmic no arriba. A més, la majoria de projectes que estan damunt la taula eren els que estaven dins el calaix». Gili ha assegurat que manco d’un dos per cent dels fons han arribat a les empreses.

Per la seva part, Monserrat ha explicat que Felanitx ha presentat quatre projectes per a finançar amb aquests fons arribats d’Europa. «La recuperació de l’Auditori de Felanitx és un d’aquests projectes que vàrem demanar per finançar amb aquesta partida. Fa mesos que hem fet la sol·licitud i encara no sabem si està aprovada, denegada o en tramitació».

«El mateix passa amb altres projectes com la continuació del camí de vianants de Sa Punta, la creació de rutes arqueològiques o el restabliment de voravies del nucli antic del poble», ha explicat Monserrat. «I Felanitx no és l’únic. Municipis com Alcúdia, sa Pobla o Muro també esperen resposta per saber si compten o no amb aquestes partides pressupostàries».

«És una vergonya que tenguem una conselleria dedicada a gestionar els fons europeus i ni ajuntaments ni empreses tenguin informació de com i quan arribaran», ha sentenciat Tolo Gili.