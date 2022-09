Un terç dels propietaris del Lluís Sitjar ja ha presentat les accions per a vendre-les a Cort

La regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, ha valorat molt positivament la venda d’accions del Lluís Sitjar que ha anunciat aquesta mateixa setmana el RCD Mallorca. Truyol ha volgut remarcar que amb aquest anunci és «una oportunitat històrica, l’oferta de compra als propietaris del Lluís Sitjar està vigent i esperam tancar-la per fer d’aquests terrenys una zona verda i equipaments esportius pels veïnats del Fortí».

La regidoria que encapçala Truyol va realitzar una oferta de compra d’accions als propietaris dels terrenys de l’antic camp del RCD Mallorca, d’acord amb l’única taxació vàlida oficial a dia d’avui, que valora la totalitat de l’immoble en 11.279.283,35 € i on cada títol té un valor de 16.935,86 €. (IVA inclòs). En el cas de l’IVA, Truyol ha explicat, que els propietaris particulars no hauran d’abonar cap import en concepte d’IVA, per tant, rebran la totalitat de la quantia.

La regidora també ha puntualitzat que en el cas de la plusvàlua que genera la venda, com més temps faci que es té cada títol, l’import serà menor. En cap cas serà superior a 240 euros.

Truyol també ha volgut agrair la decisió que ha anunciat el RCD Mallorca i anima la resta de propietaris que també venguin els seus títols perquè «l’oferta és justa i sobretot perquè ajudarà a integrar uns terrenys degradats». L’adquisició dels terrenys per part del consistori és «una oportunitat històrica perquè el problema d’uns terrenys degradats esdevinguin en equipaments esportius públics i zones verdes que mereixen els veïnats de l’antic Lluis Sitjar», ha explicat Truyol.

De fet, en el nou PGOU que projecta la regidoria de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat tracta els antics terrenys del camp del RDC Mallorca com un equipament esportiu privat, que passaria a ser de titularitat pública, si es culmina la compra. En aquest sentit, el consistori municipal ja disposa dels 11 milions d’euros per fer efectiva aquesta compra. L’aposta de la compra per damunt d’altres vies d’adquisició s’explica segons paraules de Truyol perquè és «una opció molt més àgil, a més de garantista especialment pels propietaris».

Per acabar, la regidora ha explicat que per fer efectiva la compra, l’Ajuntament ha d’adquirir un mínim de 60% dels títols, si no és així la compra no es farà efectiva i el doblers disponibles s’utilitzaran en el desenvolupament d’altres projectes també per a la millora de la vida dels ciutadans i ciutadanes de Palma. A dia d’avui ja s’han presentat el 35% dels títols de propietat per a la venta, «una xifra molt significativa, animam a la resta de propietaris a fe rel mateix. És una oportunitat pels propietaris, però també per la ciutat, és un win win».