Palma acollirà el II Congrés de la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents

El Palau de Congressos de Palma acollirà els propers 10 i 11 d'octubre el segon Congrés de la Xarxa de Ciutats Intel·ligents, una cita que serà marc per a intercanvi d'experiències smart entre responsables municipals, organitzada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, la FEMP i a la qual es preveu la participació de més de 300 responsables municipals.

A l'acte de presentació aquest dilluns a la seu de la FEMP a Madrid, el regidor d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Palma, Adrián García, s'ha referit al paper dels congressos a l'hora d'apropar experiències entre municipis i fer-les transcendir més allà de la pròpia xarxa. Per al regidor, l'aplicació de solucions intel·ligents permeten assegurar la sostenibilitat en una ciutat com Palma, «un àmbit fràgil pel qual cada any passen 9 milions de visitants», i afavorir la convivència entre ciutadans i turistes.

El Congrés posarà el focus d'atenció en els petits municipis, els més nombrosos a l'Estat espanyol. En paraules del Secretari General de la FEMP, Carlos Daniel Casares, «la xarxa municipalista és, sobretot, rural».

A més, el president de RECI i batle de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha assegurat que el Congrés tendrà un marcat perfil internacional perquè, segons ha manifestat, el lideratge de l'Estat espanyol en aquest àmbit atrau nombrosos representants de ciutats d'altres països.

Aquest segon Congrés se celebra l'any en què la Xarxa compleix el desè aniversari. Una condició que, segons el parer de Casares, implica que aquesta Xarxa «ja té arrels i projectes de futur, un futur que es va consolidant».