L'Ajuntament de Palma obre una línia de subvencions per a instal·lar dispositius de mans lliures als taxis adaptats

L'Àrea de Mobilitat de l'Ajuntament de Palma ha obert una convocatòria de subvencions per promoure l'adquisició i instal·lació de dispositius electrònics de mans lliures per ràdio a taxis adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

L'import total d'aquesta convocatòria és de 10.000 euros i, tal com han explicat, la quantia individual de les ajudes es determinarà mitjançant el prorrateig entre les persones beneficiàries de l'import global previst, amb un màxim individual de 120 euros. El percentatge màxim de finançament no podrà superar el 80% del cost total dels dispositius de mans lliures.

Els titulars han de ser persones físiques, titulars de llicència municipal de servei de taxi a Palma i ser titular d'un vehicle de taxi (amb llicència a Palma) destinat al transport de persones amb mobilitat reduïda (PMR), a més de trobar-se d'alta com a autònoms. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud fins al pròxim 24 d'octubre.