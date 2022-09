Més de 200 comerços ja s'han adherit a la campanya de vals de descompte de PalmaActiva

El pròxim dimecres, 28 de setembre, finalitza el termini d'adhesió a la campanya de vals de suport al petit comerç de PalmaActiva. Així, un total de 234 establiments ja s'han adherit a la campanya.

El regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Jordi Vilà, anima els establiments comercials de Palma a què s'adhereixin a aquesta iniciativa. «La clau de l'èxit radicarà en el nombre i la diversitat de comerços adherits, és una oportunitat per animar el consum, fidelitzar clients i revitalitzar la vida als nostres barris», ha assegurat.

Tal com han recordat aquest dissabte, l'Ajuntament de Palma, per mitjà de PalmaActiva, posa en marxa aquesta campanya de 96.164 vals comercials amb un pressupost de gairebé 2 milions d'euros. És la campanya de vals comercials amb major dotació engegada fins ara a les Balears.

Vilà ha explicat que les anteriors edicions de la campanya varen ser tot un èxit. «Per això hem planificat aquesta campanya intentant replicar la mecànica de funcionament de l'anterior, però afegint-hi dues novetats: més diners i més epígrafs de negocis per tal que es puguin adherir més establiments. D'aquesta manera els vals no només es podran bescanviar per productes, sinó també per serveis com són tallers mecànics, ortodòncia, perruqueries, fisioterapeutes, etc.», ha asseverat.

Funcionament

Cada ciutadà disposarà d'un màxim de 8 vals. Per poder beneficiar-se de 20 euros de descompte s'haurà de fer una despesa mínima de 35 euros. Per tant, el descompte per persona pot arribar a ser de 160 euros.

Es tracta d'una campanya per promoure les compres als petits comerços amb la finalitat d'incentivar un consum responsable, en conseqüència, podran beneficiar-se totes aquelles persones amb DNI o NIE majors de 16 anys. La campanya arrencarà l'11 d'octubre i finalitzarà el 20 de novembre.

No farà falta descarregar-se prèviament els vals, aquests se sol·liciten directament en els mateixos establiments comercials adherits al programa en el moment de la compra.