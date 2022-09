El Consell de Dones de Palma es reactiva

El Consell de Dones de l’Ajuntament de Palma es va reunir dijous al centre social Flassaders després de dos anys sense fer-ho. Creat l'any 2015, aquest òrgan va néixer amb l’objectiu de convertir-se en un espai de trobada i de participació activa de totes les associacions i entitats existents a la ciutat que treballen per la igualtat efectiva entre homes i dones en la vida pública i privada, així com en els àmbits de presa de decisions.

La trobada, que s’ha celebrat després de més de dos anys d’inactivitat, ha servit per a establir noves línies de participació, recordant, a més, les funcions del Consell i els seus objectius. Tot adreçat a treballar per una millor i major participació de dones, grups i associacions que facin que aquest consell esdevengui un referent en la interlocució entre la ciutadania i l'administració, per tal de fer una bona gestió feminista de la ciutat.

A damunt de la taula s'hi ha posat un punt de treball prioritari: l'organització dels diferents actes i esdeveniments per a commemorar el pròxim 25N.

Des de l'àrea de Justícia social, Feminisme i LGTBI+ es valora molt positivament aquesta trobada: «Recuperar les relacions amb el Consell era primordial i prioritari». Així, la directora general de l'àrea, Meritxell Esquirol ha remarcat que «volem treballar processos de convivència, accés i participació social des del feminisme i conviure en la diversitat, per aconseguir-ho hem de garantir una escolta activa de totes les inquietuds i propostes de millora que el consell pugui traslladar, aquest és el camí de la transformació social». Esquirol ha afegit, també, que «és fonamental treballar per la seva obertura i afavorir una major presència de grups de dones, associacions i entitats. El Consell és un organisme de referència en aquestes qüestions».

A la trobada hi han participat diferents entitats com Brilla, Creu Roja, fundació IRES, Gira-sol, sindicats, federacions i associacions de veïns, membres de diferents partits polítics, d'altres institucions, així com representants de diferents àrees del consistori.