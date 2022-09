Els casals de Pere Garau i Son Gotleu impartiran cursos gratuïts de català, entre altres

L'Ajuntament de Palma oferirà cursos gratuïts per persones en atur i col·lectius vulnerables en els casals de barri de Pere Garau i Son Gotleu, amb un total de 46 places que poden ampliar-se en funció de la demanda final.

En detall, la Junta de Govern de l'Ajuntament va aprovar aquest dimecres una reducció del preu del 100 per cent pels cursos de conversació de castellà-català per a estrangers, alfabetització digital i tallers per la recerca de treball o realització de tràmits amb les administracions a través de recursos personals o d'eines digitals informàtiques, en el marc de les activitats socials dels casals.

Des de Cort han indicat que es tracta de barriades amb especial concentració de població vulnerable i en atur, on s'han detectat «conflictes de comunicació o limitacions per accedir als recursos». Per eliminar l'obstacle que pugui suposar l'obligació d'abonar una quota d'inscripció , s'ha optat per bonificar els cursos al 100 per cent.

La regidora de Participació Ciutadana i Govern Interior, Claudia Costa, ha insistit que «l'accés a la formació és fonamental per la inclusió social i la integració laboral». «Posam en marxa programes formatius i educatius gratuïts que afavoreixin l'adaptació, alhora que ajuden a enfortir el teixit veïnal», ha declarat.