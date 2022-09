La segona edició de l'Open House Palma girarà al voltant de l’il·lustre arquitecte mallorquí Josep Ferragut Pou

El festival d'arquitectura Open House torna a Palma. Enguany se celebra la segona edició del major festival d'arquitectura i portes obertes de les Illes Balears. Aquest esdeveniment cerca apropar l’arquitectura de la ciutat als seus habitants integrant tots els seus barris amb un mateix objectiu: realçar el patrimoni palmesà.

Tanmateix, la principal novetat d'aquesta segona edició és que s'amplien fins a set les jornades en les quals el festival estarà present. Del 17 al 23 d'octubre, tots els veïns de Palma i de la resta de Mallorca podran gaudir del festival. La jornada de portes obertes a edificis es realitzarà el 22 i 23 d'octubre i la resta de dies de la setmana es duran a terme una sèrie d'activitats, debats i rutes relacionades amb l'arquitectura i urbanisme.

Concretament, un dels formats que s'introdueix enguany és l’Open City, el qual tracta d’espais de trobada i debat amb la finalitat d’apropar a la ciutadania les inquietuds de l’arquitectura, patrimoni, paisatge i urbanisme dels diferents districtes de la ciutat. En aquesta secció participaran figures de l’arquitectura i la comunicació com Giuseppe Grezzi, Cristina Ros, Jaume Mayol, entre d’altres.

Any Ferragut

L’edició d’enguany girarà al voltant de l’il·lustre arquitecte mallorquí Josep Ferragut Pou fent honor al 110è aniversari del seu naixement. En el festival la ciutadania tendrà accés a la Ruta Ferragut, la qual mostrarà algunes de les seves obres més emblemàtiques.

Edificis

Una de les activitats més atractives del festival és la visita a edificis, o bé estan normalment tancats al públic, o l’accés no és gratuït. Tanmateix, durant el cap de setmana del 22 i 23 d’octubre, les persones que assisteixin al festival podran gaudir d’aquestes infraestructures de forma gratuïta i totalment accessible per a tothom. Alguns dels edificis nous d’enguany són: Can Bordoy, Conservatori de les Illes Balears, Sant Francesc, el Refugi antiaeri, Jardins de Natzaret, Dos Elefantes Publicidad, Nova seu de l’Institut Principal d’Innovació o Split House.

Voluntariat

L’equip de voluntariat de l’Open House Palma constitueix l’ànima del festival i el seu paper és fonamental a l’hora de divulgar els valors del patrimoni i l’arquitectura de la ciutat.

A més, en formar part de la família Open House i, com a contraprestació per regalar-los el temps i esforç, l’equip de voluntariat rebrà tota una sèrie d’avantatges exclusius: entrada prioritària als edificis durant el cap de setmana; lot de marxandatge; certificat acreditatiu de la seva participació; festa exclusiva per a voluntariat el darrer dia de festival i entrar al sorteig de: 3 cursos de la UNED i 2 subscripcions a l’Ara Balears.

Es necessiten tota mena de perfils: estudiants, professionals, tècnics, amants de la cultura, historiadors, gent gran, gent jove… No és necessari tenir coneixements previs sobre arquitectura. Està obert a tothom que vulgui dedicar el seu temps i entusiasme.