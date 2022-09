La Repera fa barri

El col·lectiu Flipau amb Pere Garau, conjuntament amb el Servei d'intervenció comunitària Pere Garau, varen organitzar aquest dissabte, des de les 19 hores i fins les 23 a la plaça del Mercat Pere Garau, un programa d'esdeveniments festius anomenat La Repera, amb la finalitat de fer un barri amable i saludable, que va congregar a moltes veïnes i veïns un dissabte capvespre a la plaça, àvids de passar-ho bé i fer barri.

Començà amb jocs infantils, activitats lúdiques; així com tallers creatius a càrrec de Tallers 16 pels més petits del barri. Continuà amb l'actuació, dels xeremiers del Molinar, Càndid i Tomàs, amb una ballada popular; i la projecció d'un vídeo intercultural recopilat entre els veïns de la barriada: 'Sons infantils omplen Pere Garau'. I acabà amb un sopar a la fresca, i música amb Djane Lady Yaya.

Entre les entitats que varen col·laborar amb aquest col·lectiu veïnal, cal ressaltar el patrocini de l'actuació de xeremiers a càrrec de l'Obra Cultural Balear, que vol enfortir la cultura catalana als diferents barris de Palma, així com la resta de municipis de l'illa.

Flipau amb Pere Garau està format per un grup de veïnes i veïns d'aquest emblemàtic barri de Palma. D'una banda, fan feina per donar vida a la barriada i cohesionar els seus residents, fent activitats d'oci com les de dissabte. Segons el padró de 2021, Pere Garau, és el barri més poblat de Palma, amb 28.394 habitants. Caracteritzat fa algunes dècades per la seva multiculturalitat, però els darrers anys també ha començat a patir un mal comú a la ciutat: el problema de la gentrificació, i la marxa de residents pels preus dels habitatges i l'especulació urbanística.

D'altra banda, reivindicant, mitjançant campanyes i accions de protesta, la degradació ambiental, la manca d'infraestructures socials o les nombroses deficiències de manteniment, conservació I neteja. Problemàtiques que repercuteixen negativament en el desenvolupament i qualitat de vida del barri i els seus habitants. I que Flipau amb Pere Garau veu la necessitat urgent d'intervenir en col·laboració amb les institucions per solucionar els principals problemes als quals s'enfronten, de manera eficaç i sostenible.

Entre les seves reivindicacions hi ha els equipaments, com el Centre de Salut, que no reuneix les condicions adients de salubritat, amb presència de rates, brutícia i goteres; ni d'espai suficient per a les consultes mèdiques i d'infermeria. O la recentment inaugurada biblioteca municipal, amb una dimensió massa petita i ridícula, on la màxima prioritat ha estat que estàs ubicada a la plaça del mercat, però no la seva funcionalitat, ni supervivència, perquè es tracta d'un local llogat. O la incertesa sobre què es farà a l'antic cinema Metropolitan, quan aquesta infraestructura es podria fer pública i dotar el barri d'un espai multiusos.

Altres reivindicacions són les mateixes o similars a les d'altres barris de la ciutat: rates, sobretot entorn d'edificis i solars abandonats; acumulació d'escombraries als carrers; contenidors en mal estat, mal situats i amb difícil accessibilitat; orins i excrements de cans; sorolls i consum d'alcohol als carrers; proliferació de pintades; gestió ineficaç en la retirada del pol·len, etc.