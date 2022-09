Palma acull el novè Congrés Ciutats que Caminen, una associació que suma 80 ciutats compromeses en promoure la mobilitat a peu

Els dies 6 i 7 d'octubre tindrà lloc aquesta trobada per intercanviar idees, coneixement i experiències entre ciutats que promouen caminar.

El tinent de batle de Mobilitat Sostenible, Francesc Dalmau, juntament amb la coordinadora Técnica de la Red de Ciudades que Caminan, Ana Montalbán i la directora general de l'àrea, Irene Nombela, han presentat avui el programa del Novè Congrés de Ciutats que Caminen que tindrà lloc a Palma el pròxim 6 i 7 d'octubre, al qual han confirmat la seva assistència diferents ciutats com Bilbao, València, Valladolid, Cadis, A Coruña, Pontevedra i moltes altres. Dalmau ha explicat que aquest Congrès és un "privilegi" per Palma i ha recordat que la Red de Ciudades que caminan és un espai per fer valdre experiències que tenen a veure amb el fet que el vianant guanyi protagonisme. "Tenim un repte al qual fer front per transformar les ciutats en llocs més amables pel vianant", ha dit Dalmau, que ha contat que ser la seu d'aquest Congrés que se celebra anualment "és un privilegi i permet visibilitzar polítiques de mobilitat per recuperar espais com la plaça del Mercat, la plaça d'en Quadrado, l'eix verd de Nuredduna, la pacificació d'entorns escolars, la peatonalització de carrers com Temple, Minyones o Peraires", entre d'altres i que, a més, amb l'objectiu d'aprovar el nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible a finals de setembre.

Montalban, per la seva banda, ha detallat que aquesta trobada anual és un espai d'intercanvi d'idees, coneixements i experiències relacionades amb l'apoderament dels vianants, la desautoxicació i l'espai públic de la Red de Ciudades que Caminan, una associació internacional sense ànim de lucre oberta a Ajuntaments i a altres administracions públiques compromeses amb promoure caminar. El propòsit d'aquesta xarxa és que els vianants siguin els màxims protagonistes de la mobilitat urbana i l'espai públic.

Aquesta xarxa aglutina un total de 80 ciutats associades, dues diputacions i tres països que aglutinen una població de 9,3 milions d'habitants.

"Aquesta és una xarxa de suport i reforç per ciutats grans i petites que aposten per reduir cotxes i millorar la qualitat de l'espai públic per socialitzar, passejar, visitar i caminar, moltes funcions que s'han anat perdent d'ençà que el cotxe ha desplaçat a les persones de l'espai públic", ha dit, i ha avançat i ha recordat que és obert i gratuït per a les persones que el vulguin seguir amb inscripció prèvia al webhttps://ciudadesquecaminan.org

Programa del Congrés

El Novè Congrés s'iniciarà dijous dia 6 d'octubre amb una recepció de convidats i convidades a la plaça Joan Carles I i un passeig guiat per Palma amb arribada a l'Ajuntament, on tindrà lloc l'Assemblea general de la Red de Ciudades que Caminan.

Divendres, dia 7 d'octubre tindrà lloc una jornada d'accés lliure amb inscripció prèvia al web https://ciudadesquecaminan.org que tindrà lloc a la seu del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (c/Portella, 14) i al qual es tractaran diferents temes d'actualitat com ara les Zones de Bon Estar (ZBE) o la campanya La Ciutat Desitjada, entre d'altres.

El Congrés conclourà amb un acte de lliurament de premis.