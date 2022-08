Convoquen una concentració de rebuig a la celebració del correbou de Fornalutx

Després de dos anys sense la celebració del correbou de Fornalutx, aquest tornarà a celebrar-se el proper mes de setembre. «Un pas enrere i un nou error dels partits que governen a Mallorca, que no han estat capaços de posar fi a una pràctica que avorreix milers de ciutadans», ha explicat Progreso en Verde.

Per això, han convocat una concentració per al proper dissabte, 3 de setembre, a les 18.30 hores al passeig del Born de Palma.

«És lamentable que continuen maltractant animals en festes populars per a la diversió d'uns quants. Fornalutx s'instal·la de nou a l'època de blanc i negre en celebrar les festes abusant d'un animal. Després de dos anys sense la seva celebració, era el moment de posar punt final al correbou de Fornalutx i avançar cap a una societat respectuosa amb els animals. És vergonyós que un Ajuntament avui dia continuï defensant la celebració de festejos on es maltracta els animals i una covardia majúscula per part de PSIB, MÉS, Podem i EUIB, que no han fet res per la seva abolició definitiva. I després van d'animalistes. A les eleccions del mes de maig vinent pagaran molt cara la seva covardia», declara Guillermo Amengual, president de Progreso en Verde.